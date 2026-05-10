В Одесском зоопарке показали новорожденного птенца эму

Птенец эму, который родился в зоопарке. Фото: КУ "одесский зоопарк"

В Одесском зоопарке пополнение. На этот раз у пары эму родился птенец. Малыш уже начал знакомиться с окружающим миром и гуляет в общем вольере вместе со взрослыми птицами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на КУ "Одесский зоопарк".

Птенчик эму в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Работники зоопарка рассказывают, что птенец активен и хорошо адаптируется. Он внимательно повторяет поведение родителей: исследует территорию, ищет корм и постепенно привыкает к новой среде.

Пока маленький эму еще покрыт характерным полосатым пухом, который помогает птенцам маскироваться в природе. С возрастом этот окрас сменится на серо-коричневые перья, свойственные взрослым птицам.

В Одесском зоопарке говорят, что новый житель уже стал любимцем посетителей. Желающих приглашают увидеть маленького эму собственными глазами и понаблюдать за необычной семьей австралийских птиц.

Что известно о птицах эму

Эму — это одни из крупнейших птиц в мире. По размерам они уступают только страусам. Взрослый эму может иметь до двух метров в высоту и весить более 40 килограммов. Несмотря на большие размеры, эти птицы не умеют летать. Зато они очень быстро бегают и могут разгоняться до 50 километров в час благодаря сильным и длинным ногам.

Где обитают эму

В дикой природе эму обитают в Австралии. Они живут в степях и полупустынях и хорошо приспособлены к жаркому климату. Питаются преимущественно растительной пищей: травой, листьями, семенами, плодами и молодыми побегами. Также могут есть насекомых и мелких беспозвоночных. В зоопарках для эму формируют отдельный рацион. Птицам дают зерновые смеси, овощи, зелень и специальные добавки.

Одной из самых интересных особенностей эму является поведение самцов во время высиживания яиц. Именно отец будущего потомства большую часть времени сидит на кладке, а после появления птенцов еще и ухаживает за ними и фактически учит выживать.

