Главная Одесса В Одесском зоопарке показали новорожденного птенца эму

В Одесском зоопарке показали новорожденного птенца эму

Дата публикации 10 мая 2026 17:11
Птенец эму, который родился в зоопарке. Фото: КУ "одесский зоопарк"

В Одесском зоопарке пополнение. На этот раз у пары эму родился птенец. Малыш уже начал знакомиться с окружающим миром и гуляет в общем вольере вместе со взрослыми птицами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на КУ "Одесский зоопарк".

Птенчик эму в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Работники зоопарка рассказывают, что птенец активен и хорошо адаптируется. Он внимательно повторяет поведение родителей: исследует территорию, ищет корм и постепенно привыкает к новой среде.

Пока маленький эму еще покрыт характерным полосатым пухом, который помогает птенцам маскироваться в природе. С возрастом этот окрас сменится на серо-коричневые перья, свойственные взрослым птицам.

В Одесском зоопарке говорят, что новый житель уже стал любимцем посетителей. Желающих приглашают увидеть маленького эму собственными глазами и понаблюдать за необычной семьей австралийских птиц.

Что известно о птицах эму

Эму — это одни из крупнейших птиц в мире. По размерам они уступают только страусам. Взрослый эму может иметь до двух метров в высоту и весить более 40 килограммов. Несмотря на большие размеры, эти птицы не умеют летать. Зато они очень быстро бегают и могут разгоняться до 50 километров в час благодаря сильным и длинным ногам.

Где обитают эму

В дикой природе эму обитают в Австралии. Они живут в степях и полупустынях и хорошо приспособлены к жаркому климату. Питаются преимущественно растительной пищей: травой, листьями, семенами, плодами и молодыми побегами. Также могут есть насекомых и мелких беспозвоночных. В зоопарках для эму формируют отдельный рацион. Птицам дают зерновые смеси, овощи, зелень и специальные добавки.

Одной из самых интересных особенностей эму является поведение самцов во время высиживания яиц. Именно отец будущего потомства большую часть времени сидит на кладке, а после появления птенцов еще и ухаживает за ними и фактически учит выживать.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесском зоопарке появились мармозетки, самые маленькие обезьянки в мире. Эти обитатели зоопарка быстро стали любимицами как детей, так и взрослых. Мане и Болику всего по три года, и они очень любят наблюдать за посетителями, благодаря им за внимание своим веселым поведением.

Также Новини.LIVE писали, что в зверинце планируют установить два мобильных укрытия. На это хотят потратить 10 миллионов гривен из городского бюджета. По плану каждое укрытие сможет вместить до 50 человек и обеспечить краткосрочную защиту - до 4 часов. Укрытия должны защищать людей во время воздушных тревог.

Кроме этого, ранее Новини.LIVE информировали, что в зоопарке умер медведь Бумер. Его жизнь была сложной: сперва цирк, потом Подольский зверинец. Одесский зоопарк стал для него последним пристанищем, но проблемы с сердцем стали фатальными. Точный возраст медведя неизвестен — примерно 21 год.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
