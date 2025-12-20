Почему вечером 19 декабря 2025 года возникли перебои с электроснабжением в Херсоне и Николаеве

Темнота во время блэкаута. Фото иллюстративное: REUTERS/Вячеслав Мадиевский

Поздно вечером в пятницу, 19 декабря, в Херсоне зафиксировали перебои с электроснабжением. В Херсонской области с 22:30 продолжается воздушная тревога. Причину исчезновения электричества сейчас выясняют специалисты.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Ярослава Шанько

Проблемы с электроснабжением в Николаеве

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 22:12. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении беспилотников с юга в направлении города. В городе раздавались взрывы. Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру и гаражи.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

"Информации о пострадавших пока нет. Относительно света без комментариев. Настойчиво просили вообще ничего не говорить (ни когда хорошо, ни когда плохо", — говорится в сообщении.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне атаковали Николаев. В городе, а также в Николаевском и Вознесенском районах есть отключения света. Все соответствующие службы работают над его восстановлением.

Скриншот сообщения Александра Сенкевича

Напомним, вечером 19 декабря РФ нанесла баллистический удар по Одесской области. Семь человек погибли. Еще 15 — получили ранения.

Также мы сообщали, что в течение суток 18 декабря под обстрелами были четыре громады Харьковщины. Есть двое раненых и повреждения жилых домов, вспыхнули пожары.