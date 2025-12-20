Почему вечером 19 декабря 2025 года возникли перебои с электроснабжением в Херсоне и Николаеве

В Николаеве и Херсоне перебои со светом — что известно
Поздно вечером в пятницу, 19 декабря, в Херсоне зафиксировали перебои с электроснабжением. В Херсонской области с 22:30 продолжается воздушная тревога. Причину исчезновения электричества сейчас выясняют специалисты.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Проблемы с электроснабжением в Николаеве
Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 22:12. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении беспилотников с юга в направлении города. В городе раздавались взрывы. Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру и гаражи.
"Информации о пострадавших пока нет. Относительно света без комментариев. Настойчиво просили вообще ничего не говорить (ни когда хорошо, ни когда плохо", — говорится в сообщении.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне атаковали Николаев. В городе, а также в Николаевском и Вознесенском районах есть отключения света. Все соответствующие службы работают над его восстановлением.
Напомним, вечером 19 декабря РФ нанесла баллистический удар по Одесской области. Семь человек погибли. Еще 15 — получили ранения.
Также мы сообщали, что в течение суток 18 декабря под обстрелами были четыре громады Харьковщины. Есть двое раненых и повреждения жилых домов, вспыхнули пожары.
