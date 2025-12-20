Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Николаеве и Херсоне перебои со светом — что известно

В Николаеве и Херсоне перебои со светом — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 01:46
Почему вечером 19 декабря 2025 года возникли перебои с электроснабжением в Херсоне и Николаеве
Темнота во время блэкаута. Фото иллюстративное: REUTERS/Вячеслав Мадиевский

Поздно вечером в пятницу, 19 декабря, в Херсоне зафиксировали перебои с электроснабжением. В Херсонской области с 22:30 продолжается воздушная тревога. Причину исчезновения электричества сейчас выясняют специалисты.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Реклама
Читайте также:
Перебои с электроснабжением в Херсоне вечером 19 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Ярослава Шанько

Проблемы с электроснабжением в Николаеве

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 22:12. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении беспилотников с юга в направлении города. В городе раздавались взрывы. Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру и гаражи.

Перебои с электроснабжением в Николаеве вечером 19 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

"Информации о пострадавших пока нет. Относительно света без комментариев. Настойчиво просили вообще ничего не говорить (ни когда хорошо, ни когда плохо", — говорится в сообщении.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне атаковали Николаев. В городе, а также в Николаевском и Вознесенском районах есть отключения света. Все соответствующие службы работают над его восстановлением.

Перебои с электроснабжением в Николаеве вечером 19 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Александра Сенкевича

Напомним, вечером 19 декабря РФ нанесла баллистический удар по Одесской области. Семь человек погибли. Еще 15 — получили ранения.

Также мы сообщали, что в течение суток 18 декабря под обстрелами были четыре громады Харьковщины. Есть двое раненых и повреждения жилых домов, вспыхнули пожары.

Херсон электроэнергия Николаев обстрелы Новости Одессы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации