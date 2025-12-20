Чому ввечері 19 грудня 2025 року виникли перебої з електропостачанням у Херсоні й Миколаєві

Темрява під час блекауту. Фото ілюстративне: REUTERS/В’ячеслав Мадієвський

Пізно ввечері в п'ятницю, 19 грудня, у Херсоні зафіксували перебої з електропостачанням. У Херсонській області від 22:30 триває повітряна тривога. Причину зникнення електрики наразі з'ясовують фахівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Проблеми з електропостачанням у Миколаєві

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 22:12. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух безпілотників із півдня в напрямку міста. У місті лунали вибухи. Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру та гаражі.

"Інформації щодо постраждалих наразі немає. Щодо світла без коментарів. Наполегливо просили взагалі нічого не казати (ні коли добре, ні коли погано", — йдеться в повідомленні.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни атакували Миколаїв. У місті, а також у Миколаївському та Вознесенському районах є відключення світла. Усі відповідні служби працюють над його відновленням.

Нагадаємо, увечері 19 грудня РФ завдала балістичного удару по Одещині. Сім людей загинули. Ще 15 — зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що впродовж доби 18 грудня під обстрілами були чотири громади Харківщини. Є двоє поранених і пошкодження житлових будинків, спалахнули пожежі.