Україна
Головна Одеса У Миколаєві й Херсоні перебої зі світлом — що відомо

У Миколаєві й Херсоні перебої зі світлом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 01:46
Чому ввечері 19 грудня 2025 року виникли перебої з електропостачанням у Херсоні й Миколаєві
Темрява під час блекауту. Фото ілюстративне: REUTERS/В’ячеслав Мадієвський

Пізно ввечері в п'ятницю, 19 грудня, у Херсоні зафіксували перебої з електропостачанням. У Херсонській області від 22:30 триває повітряна тривога. Причину зникнення електрики наразі з'ясовують фахівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Перебої з електропостачанням у Херсоні ввечері 19 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Ярослава Шанька

Проблеми з електропостачанням у Миколаєві

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 22:12. Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух безпілотників із півдня в напрямку міста. У місті лунали вибухи. Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру та гаражі.

Перебої з електропостачанням у Миколаєві ввечері 19 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

"Інформації щодо постраждалих наразі немає. Щодо світла без коментарів. Наполегливо просили взагалі нічого не казати (ні коли добре, ні коли погано", — йдеться в повідомленні.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни атакували Миколаїв. У місті, а також у Миколаївському та Вознесенському районах є відключення світла. Усі відповідні служби працюють над його відновленням.

Перебої з електропостачанням у Миколаєві ввечері 19 грудня 2025 року
Скриншот повідомлення Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, увечері 19 грудня РФ завдала балістичного удару по Одещині. Сім людей загинули. Ще 15 — зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що впродовж доби 18 грудня під обстрілами були чотири громади Харківщини. Є двоє поранених і пошкодження житлових будинків, спалахнули пожежі.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
