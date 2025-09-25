Первая мультиорганная трансплантация в Одессе спасла трех пациентов

Медсестра с аппаратурой в коридоре больницы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской областной клинической больнице впервые выполнили мультиорганный забор и трансплантацию. Операция спасла жизнь трем тяжелобольным пациентам, которые годами ждали своего шанса. Это стало историческим событием для медучреждения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Трансплантация органов

В Одесской областной клинической больнице медики провели мультиорганный забор донорских органов и трансплантацию. Сверхсложная операция позволила подарить новую жизнь трем людям. Донором стал пациент с тяжелым ишемическим инсультом. После того как консилиум врачей констатировал смерть мозга, родные приняли мужественное решение — дать согласие на пересадку его органов.

В результате 49-летний бывший военный получил почку, еще одну почку пересадили 31-летнему переселенцу с Херсонщины, а 24-летний пациент получил новое сердце. К проведению операции присоединились специалисты отделения трансплантации и диализа Одесской областной клинической больницы вместе с коллегами из Института сердца Минздрава Украины и Национального научного центра имени А.А. Шалимова.

Медики во время операции. Фото: Олег Кипер

