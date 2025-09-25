Перша мультиорганна трансплантація в Одесі врятувала трьох пацієнтів

Медсестра з апаратурою у коридорі лікарні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській обласній клінічній лікарні вперше виконали мультиорганний забір і трансплантацію. Операція врятувала життя трьом важкохворим пацієнтам, які роками чекали на свій шанс. Це стало історичною подією для медзакладу.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Трансплантація органів

В Одеської обласної клінічної лікарні медики провели мультиорганний забір донорських органів та трансплантацію. Надскладна операція дозволила подарувати нове життя трьом людям. Донором став пацієнт із важким ішемічним інсультом. Після того як консиліум лікарів констатував смерть мозку, рідні ухвалили мужнє рішення — дати згоду на пересадку його органів.

У результаті 49-річний колишній військовий отримав нирку, ще одну нирку пересадили 31-річному переселенцю з Херсонщини, а 24-річний пацієнт отримав нове серце. До проведення операції долучилися фахівці відділення трансплантації та діалізу Одеської обласної клінічної лікарні разом із колегами з Інституту серця МОЗ України та Національного наукового центру імені О.О. Шалімова.

Медики під час операції. Фото: Олег Кіпер

