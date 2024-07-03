Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 3 июля.

В ожидании дождей — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня
В среду, 3 июля, в Одессе продолжит царить жара, однако солнце сегодня будет укрываться за облаками. В некоторых населенных пунктах области синоптики даже передают осадки сегодня днем. Столбики термометров поднимутся до +32°C, а морская вода прогреется до комфортных +23°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +21...+23 °C, днем +30...+32 °C.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем небольшой дождь, гроза.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +19...+24°C, днем +30...+35°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 3 июля
В среду, 3 июля, в Украине ожидается снижение температуры воздух , которое коснется части северных областей — Житомирщины и Киевщины.
Сегодня жара будет продолжаться в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей. Днем ожидается +32...+37°C.
Самой прохладной будет западная часть, там температура воздуха будет +19...+22 °C, а иногда даже +17...+19 °C. На севере ожидается +20...+34°C.
Дожди с грозами ожидаются на западе Украины, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Однако прогнозируется высокая пожароопасность.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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