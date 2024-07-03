Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 3 липня

В очікуванні дощів — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні
У середу, 3 липня, в Одесі продовжить панувати спека, однак сонце сьогодні буде ховатись за хмарами. В деяких населених пунктах області синоптики навіть передають опади сьогодні вдень. Стовпчики термометрів піднімуться до +32°C, а морська вода прогріється до комфортних +23°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +21...+23 °C, вдень +30...+32 °C.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +22...+23 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +19...+24°C, вдень +30...+35 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 3 липня
У середу, 3 липня, в Україні очікується зниження температури повітря, яке торкнеться частини північних областей — Житомирщини та Київщини.
Сьогодні спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей. Вдень очікується +32...+37 °C.
Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C. На півночі очікується +20...+34°C.
Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..
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