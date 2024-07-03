Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 3 липня

Дівчина рятується від спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 3 липня, в Одесі продовжить панувати спека, однак сонце сьогодні буде ховатись за хмарами. В деяких населених пунктах області синоптики навіть передають опади сьогодні вдень. Стовпчики термометрів піднімуться до +32°C, а морська вода прогріється до комфортних +23°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +30...+32 °C.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +19...+24°C, вдень +30...+35 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.



Прогноз погоди в Україні 3 липня

У середу, 3 липня, в Україні очікується зниження температури повітря, яке торкнеться частини північних областей — Житомирщини та Київщини.

Сьогодні спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей. Вдень очікується +32...+37 °C.

Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C. На півночі очікується +20...+34°C.

Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.

Детальний прогноз погоди в Україні на 3 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..