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В очікуванні дощів — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні

3 липня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 3 липня
Дівчина рятується від спеки. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У  середу, 3 липня, в Одесі продовжить панувати спека, однак сонце сьогодні буде ховатись за хмарами. В деяких населених пунктах області синоптики навіть передають опади сьогодні вдень. Стовпчики термометрів піднімуться до +32°C, а морська вода прогріється до комфортних +23°C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +21...+23 °C, вдень +30...+32 °C.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура морської води +22...+23 °C.
Прогноз погоди в Одесі на 3 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +19...+24°C, вдень +30...+35 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
 

Прогноз погоди в Україні 3 липня

У середу, 3 липня, в Україні очікується зниження температури повітря, яке торкнеться частини північних областей — Житомирщини та Київщини. 

Сьогодні спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей. Вдень очікується +32...+37 °C.

Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C. На півночі очікується +20...+34°C.

Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня
Детальний прогноз погоди в Україні на 3 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..

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