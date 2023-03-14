В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины

Компания стремится выйти на мировой рынок

В Одессе зарегистрирован национальный рекорд Украины в сфере профессиональной деятельности. Адвокатское объединение "Защита" сформировало крупнейшую в Украине сеть региональных представительств — 27 офисов в 22 областях.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Абсолютно рекордный показатель для украинской юриспруденции. Именно такой результат был зарегистрирован Национальным Реестром Рекордов Украины. За плечами юристов компании множество успешных судебных процессов, километры подготовленных процессуальных документов и тысячи часов судебных заседаний", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, покупая и передавая украинским военным помощь и необходимое снаряжение за свой счет.

Будущие планы

Адвокатское объединение "Защита" имеет очень амбициозные планы на будущее. Компания стремится выйти на международный рынок и стать крупнейшей юридической компанией в мире.

Напомним, в феврале работодатели повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода. Наибольший дефицит наблюдается на продавцах-консультантах, менеджерах по продажам, бухгалтерах, а также водителях.