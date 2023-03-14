В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины
В Одессе зарегистрирован национальный рекорд Украины в сфере профессиональной деятельности. Адвокатское объединение "Защита" сформировало крупнейшую в Украине сеть региональных представительств — 27 офисов в 22 областях.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
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"Абсолютно рекордный показатель для украинской юриспруденции. Именно такой результат был зарегистрирован Национальным Реестром Рекордов Украины. За плечами юристов компании множество успешных судебных процессов, километры подготовленных процессуальных документов и тысячи часов судебных заседаний", — говорится в сообщении.
Кроме того, компания активно занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, покупая и передавая украинским военным помощь и необходимое снаряжение за свой счет.
Будущие планы
Адвокатское объединение "Защита" имеет очень амбициозные планы на будущее. Компания стремится выйти на международный рынок и стать крупнейшей юридической компанией в мире.
Напомним, в феврале работодатели повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода. Наибольший дефицит наблюдается на продавцах-консультантах, менеджерах по продажам, бухгалтерах, а также водителях.