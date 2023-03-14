В Одесі адвокатське об’єднання встановило рекорд України

Компанія прагне вийти на світовий ринок

В Одесі зареєстровано національний рекорд України у сфері професійної діяльності. Адвокатське об'єднання "Захист" сформувало найбільшу в Україні мережу регіональних представництв — 27 офісів у 22 областях.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Абсолютно рекордний показник для української юриспруденції. Саме такий результат був зареєстрований Національним Реєстром Рекордів України. За плечима юристів компанії величезна кількість успішних судових процесів, кілометри підготовлених процесуальних документів та тисячі годин судових засідань", — йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія активно займається благодійною та волонтерською діяльністю, купуючи та передаючи українським військовим допомогу та необхідне спорядження своїм коштом.

Майбутні плани

Адвокатське об'єднання "Захист" має дуже амбіційні плани на майбутнє. Компанія прагне вийти на міжнародний ринок та стати найбільшою юридичною компанією у світі.

Нагадаємо, у лютому роботодавці підвищили оклади у вакансіях через певний кадровий голод. Найбільший дефіцит спостерігається на продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, а також водіїв.