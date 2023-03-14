Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі адвокатське об’єднання встановило рекорд України arrow

В Одесі адвокатське об’єднання встановило рекорд України

14 березня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Компанія прагне вийти на світовий ринок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі зареєстровано національний рекорд України у сфері професійної діяльності. Адвокатське об'єднання "Захист"  сформувало найбільшу в Україні мережу регіональних представництв — 27 офісів у 22 областях. 

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Читайте також:

"Абсолютно рекордний показник для української юриспруденції. Саме такий результат був зареєстрований Національним Реєстром Рекордів України. За плечима юристів компанії величезна кількість успішних судових процесів, кілометри підготовлених процесуальних документів та тисячі годин судових засідань", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, компанія активно займається благодійною та волонтерською діяльністю, купуючи та передаючи українським військовим допомогу та необхідне спорядження своїм коштом.

Майбутні плани

Адвокатське об'єднання "Захист" має дуже амбіційні плани на майбутнє. Компанія прагне вийти на міжнародний ринок та стати найбільшою юридичною компанією у світі.

Нагадаємо, у лютому роботодавці підвищили оклади у вакансіях через певний кадровий голод. Найбільший дефіцит спостерігається на продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, а також водіїв.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

13:55 Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям

13:51 Власники "ПСЖ" ведуть переговори щодо придбання ще одного футбольного клубу

13:50 Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули

Новина з фото

13:47 У Грузії прокремлівські радикали зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:43 На Вінниччині засуджено пару, яка причетна до вбивства півторамісячної дитини

13:34 ​​​​​​​Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

13:26 ЦПД спростував інформацію про отримання повісток через додаток "Дія"

13:24 РФ за рік накопичила в офшорах близько 80 млрд доларів, — Bloomberg

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 13:56

Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

None 14 Березень 13:44

Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям

None 14 Березень 13:53

Власники "ПСЖ" ведуть переговори щодо придбання ще одного футбольного клубу

None 14 Березень 13:29

Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB