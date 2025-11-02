Видео
В Одессе арестовали здание дельфинария из-за долга — детали

В Одессе арестовали здание дельфинария из-за долга — детали

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:14
обновлено: 16:15
Суд арестовал здание Одесского дельфинария из-за долгов
Гостиничный комплекс "Немо". Фото иллюстративное: "Немо"

В Одессе суд частично удовлетворил иск прокуратуры относительно долга владельцев городского дельфинария. Арест наложен на само здание комплекса, где расположены аквариум и центр дельфинотерапии. Владельцев обязали возместить городу почти 12 миллионов гривен задолженности.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Детали дела

Хозяйственный суд Одесской области арестовал здание Одесского городского дельфинария с аквариумом и реабилитационно-оздоровительным центром дельфинотерапии. Общая площадь объекта составляет более 21 тысячи квадратных метров. Иск подала прокуратура, требуя взыскать с владельцев дельфинария — компаний "Нерум" и "Нептун Белая Сфера" — почти 12 миллионов гривен.

Речь идет о долге по уплате паевого участия в развитии городской инфраструктуры. Строительство комплекса начали в мае 2018 года, а завершили в октябре 2022-го. Прокуроры указывают, что компании, как заказчики работ, не выполнили свои обязательства перед городом. Вместе со зданием прокурор просил арестовать и средства предприятий на счетах в Украине и за рубежом, но суд отказал в этой части.

Что известно о владельцах

По данным сервиса YouControl, компанию "Нерум" основали в 2003 году. Среди ее совладельцев — Раиса Кисловская. Это мать депутата Одесского городского совета Андрея Кисловского, а также Сергей Келюшок. Оба являются и бенефициарами "Нептун Белая Сфера".

Напомним, мы писали, что известный российский футболист влез в большие долги. Также мы сообщали, что в РФ будут отбирать долги без решения суда.

Одесса Одесская область Новости Одессы арест
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
