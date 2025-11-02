Суд арештував будівлю Одеського дельфінарію через борги

Готельний комплекс "Немо". Фото ілюстративне: "Немо"

В Одесі суд частково задовольнив позов прокуратури щодо боргу власників міського дельфінарію. Арешт накладено на саму будівлю комплексу, де розташовані акваріум і центр дельфінотерапії. Власників зобов’язали відшкодувати місту майже 12 мільйонів гривень заборгованості.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Господарський суд Одеської області арештував будівлю Одеського міського дельфінарію з акваріумом і реабілітаційно-оздоровчим центром дельфінотерапії. Загальна площа об’єкта становить понад 21 тисячу квадратних метрів. Позов подала прокуратура, вимагаючи стягнути з власників дельфінарію — компаній "Нерум" і "Нептун Біла Сфера" — майже 12 мільйонів гривень.

Йдеться про борг зі сплати пайової участі у розвитку міської інфраструктури. Будівництво комплексу почали у травні 2018 року, а завершили в жовтні 2022-го. Прокурори вказують, що компанії, як замовники робіт, не виконали свої зобов’язання перед містом. Разом із будівлею прокурор просив арештувати й кошти підприємств на рахунках в Україні та за кордоном, але суд відмовив у цій частині.

Що відомо про власників

За даними сервісу YouControl, компанію "Нерум" заснували у 2003 році. Серед її співвласників — Раїса Кісловська. Це мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок. Обоє є й бенефіціарами "Нептун Біла Сфера".

Нагадаємо, ми писали, що відомий російський футболіст вліз у великі борги. Також ми повідомляли, що в РФ будуть відбирати борги без рішення суду.