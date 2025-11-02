Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі арештували будівлю дельфінарію через борг — деталі

В Одесі арештували будівлю дельфінарію через борг — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:14
Оновлено: 16:15
Суд арештував будівлю Одеського дельфінарію через борги
Готельний комплекс "Немо". Фото ілюстративне: "Немо"

В Одесі суд частково задовольнив позов прокуратури щодо боргу власників міського дельфінарію. Арешт накладено на саму будівлю комплексу, де розташовані акваріум і центр дельфінотерапії. Власників зобов’язали відшкодувати місту майже 12 мільйонів гривень заборгованості.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Господарський суд Одеської області арештував будівлю Одеського міського дельфінарію з акваріумом і реабілітаційно-оздоровчим центром дельфінотерапії. Загальна площа об’єкта становить понад 21 тисячу квадратних метрів. Позов подала прокуратура, вимагаючи стягнути з власників дельфінарію — компаній "Нерум" і "Нептун Біла Сфера" — майже 12 мільйонів гривень.

Йдеться про борг зі сплати пайової участі у розвитку міської інфраструктури. Будівництво комплексу почали у травні 2018 року, а завершили в жовтні 2022-го. Прокурори вказують, що компанії, як замовники робіт, не виконали свої зобов’язання перед містом. Разом із будівлею прокурор просив арештувати й кошти підприємств на рахунках в Україні та за кордоном, але суд відмовив у цій частині.

Що відомо про власників

За даними сервісу YouControl, компанію "Нерум" заснували у 2003 році. Серед її співвласників — Раїса Кісловська. Це мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок. Обоє є й бенефіціарами "Нептун Біла Сфера".

Нагадаємо, ми писали, що відомий російський футболіст вліз у великі борги. Також ми повідомляли, що в РФ будуть відбирати борги без рішення суду.

Одеса Одеська область Новини Одеси арешт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації