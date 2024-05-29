Взрыв в Одессе вечером 29 мая

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Одессе в среду, 29 мая, раздался громкий взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Взрыв в Одессе 29 мая

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" — отметил Кипер.

Скриншот поста Кипера

Отметим, что на 22:30 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

Также мы писали, что в результате сегодняшних атак по Никополю Днепропетровской области погибли двое жителей города.