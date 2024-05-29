Вибух в Одесі увечері 29 травня

В Одесі було чутно вибух, — ОВА
В Одесі у середу, 29 травня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Вибух в Одесі 29 травня
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" — зазначив Кіпер.
Зазначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України, окрім Київської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської.
Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.
Також ми писали, що внаслідок сьогоднішніх атак по Нікополю Дніпропетровської області загинули двоє мешканців міста.
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