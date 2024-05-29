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В Одесі було чутно вибух, — ОВА

29 травня 2024 22:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух в Одесі увечері 29 травня
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Одесі у середу, 29 травня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вибух в Одесі 29 травня

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" — зазначив Кіпер.

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Скриншот допису Кіпера

Зазначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у всіх областях України, окрім Київської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської.

тривога 29 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

Також ми писали, що внаслідок сьогоднішніх атак по Нікополю Дніпропетровської області загинули двоє мешканців міста.

Одеса
вибух
обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні

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