В Одессе были слышны взрывы 22 апреля - что известно

В Одессе были слышны взрывы
22 апреля 2025 22:51
Дым после обстрела города. Фото: скриншот
Во вторник, 22 апреля, в Одессе были слышны взрывы. Российские оккупанты атаковали город.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в Telegram.
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"В городе слышны взрывы! " — написал Труханов.
До этого он сообщил, что стоит быть осторожными жителям Киевского района Одессы.
Карта тревог сейчас имеет такой вид:
Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон — были слышны взрывы.
Кроме того, в этот же день, 22 апреля, россияне атаковали Харьков. Местные жители слышали взрыв.
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