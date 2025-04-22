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В Одессе были слышны взрывы

22 апреля 2025 22:51
Анастасия Писаненко - редактор
В Одессе были слышны взрывы 22 апреля - что известно
Дым после обстрела города. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 22 апреля, в Одессе были слышны взрывы. Российские оккупанты атаковали город.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов в Telegram.

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Пост Труханова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Одессы

"В городе слышны взрывы! " — написал Труханов.

До этого он сообщил, что стоит быть осторожными жителям Киевского района Одессы.

Карта тревог сейчас имеет такой вид:

В Одессе были слышны взрывы - фото 2
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 22 апреля, российские войска обстреляли Херсон — были слышны взрывы.

Кроме того, в этот же день, 22 апреля, россияне атаковали Харьков. Местные жители слышали взрыв.

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