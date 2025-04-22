В Одесі було чутно вибухи 22 квітня - що відомо

В Одесі було чутно вибухи
22 квітня 2025 22:51
Дим після обстрілу міста. Фото: скриншот
У вівторок, 22 квітня, в Одесі було чутно вибухи. Російські окупанти атакували місто.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram.
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"В місті чутно вибухи!" — написав Труханов.
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До цього він повідомив, що варто бути обережними мешканцям Київського району Одеси.
Карта тривог зараз має такий вигляд:
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Нагадаємо,сьогодні, 22 квітня, російські війська обстріляли Херсон — було чутно вибухи.
Крім того, цього ж дня, 22 квітня, росіяни атакували Харків. Місцеві жителі чули вибух.
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