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В Одесі було чутно вибухи

22 квітня 2025 22:51
Анастасія Писаненко - редактор
В Одесі було чутно вибухи 22 квітня - що відомо
Дим після обстрілу міста. Фото: скриншот
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 22 квітня, в Одесі було чутно вибухи. Російські окупанти атакували місто.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram.

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Пост Труханова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Одеси

"В місті чутно вибухи!" — написав Труханов.

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До цього він повідомив, що варто бути обережними мешканцям Київського району Одеси.

Карта тривог зараз має такий вигляд:

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В Одесі було чутно вибухи - фото 2
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо,сьогодні, 22 квітня, російські війська обстріляли Херсон — було чутно вибухи.

Крім того, цього ж дня, 22 квітня, росіяни атакували Харків. Місцеві жителі чули вибух.

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