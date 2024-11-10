В Одессе отключат свет на части улиц: адреса и график

Энергетики чинят линии электропередач. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Сегодня, 10 ноября, в Одессе будут проводиться плановые ремонтные работы на ряде улиц. Жители нескольких районов останутся без электроснабжения до 17:00.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света

Центральный РЭС

ул. Бажана, 5,

ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 14, 21,

ул. Генуэзская, 1, 3А, 3В,

ул. Граничная, 2, 6, 27/а, 28,

ул. О. Вадатурского (Маршала Малиновского), 94, 105, 124,

ул. Ольги Благовидовой, 13,

ул. Платанова, 13, 20, 82, 87,

ул. Радостная, 118,

ул. Святослава Рихтера, 6, 16, 95, 99,105,

ул. Анны Михайленко (Спартаковская), 11, 29, 31, 37,

ул. Туристская, 29, 49/а,

ул. Ференца Листа (Елина), 65,

пер. Курортный, 1, 1А, 1Б.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об обновлении размеров жилищных субсидий на отопительный сезон. Также в случае нарушения условий оплаты или других правил поставщик имеет право ограничить электроснабжение для потребителя.