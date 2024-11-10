В Одесі відключать світло на частині вулиць: адреси та графік

В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини
Сьогодні, 10 листопада, в Одесі проводитимуться планові ремонтні роботи на низці вулиць. Мешканці кількох районів залишаться без електропостачання до 17:00.
Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Центральний РЕМ
- вул. Бажана, 5,
- вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 14, 21,
- вул. Генуезька, 1, 3А, 3В,
- вул. Кордонна, 2, 6, 27/а,28,
- вул. О. Вадатурського (Маршала Малиновського), 94, 105, 124,
- вул. Ольги Благовидової, 13,
- вул. Платанова,13, 20, 82, 87,
- вул. Радісна, 118,
- вул. Святослава Ріхтера, 6, 16, 95, 99,105,
- вул. Ганни Михайленко (Спартаківська), 11, 29, 31, 37,
- вул. Туристська, 29, 49/а,
- вул. Ференца Ліста (Єліна), 65,
- пров. Курортний, 1, 1А, 1Б.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.
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