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В Одесі частина вулиць залишилась без світла — причини

10 листопада 2024 09:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі відключать світло на частині вулиць: адреси та графік
Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 10 листопада, в Одесі проводитимуться планові ремонтні роботи на низці вулиць. Мешканці кількох районів залишаться без електропостачання до 17:00.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ

  • вул. Бажана, 5,  
  • вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 14, 21,
  • вул. Генуезька, 1, 3А, 3В,
  • вул. Кордонна, 2, 6, 27/а,28,  
  • вул. О. Вадатурського (Маршала Малиновського), 94, 105, 124,
  • вул. Ольги Благовидової, 13,  
  • вул. Платанова,13, 20, 82, 87,
  • вул. Радісна, 118, 
  • вул. Святослава Ріхтера, 6, 16, 95, 99,105,
  • вул. Ганни Михайленко (Спартаківська), 11, 29, 31, 37,
  • вул. Туристська, 29, 49/а, 
  • вул. Ференца Ліста (Єліна), 65,
  • пров. Курортний, 1, 1А, 1Б. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.

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