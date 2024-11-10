В Одесі відключать світло на частині вулиць: адреси та графік

Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: Укренерго

Сьогодні, 10 листопада, в Одесі проводитимуться планові ремонтні роботи на низці вулиць. Мешканці кількох районів залишаться без електропостачання до 17:00.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Центральний РЕМ

вул. Бажана, 5,

вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 14, 21,

вул. Генуезька, 1, 3А, 3В,

вул. Кордонна, 2, 6, 27/а,28,

вул. О. Вадатурського (Маршала Малиновського), 94, 105, 124,

вул. Ольги Благовидової, 13,

вул. Платанова,13, 20, 82, 87,

вул. Радісна, 118,

вул. Святослава Ріхтера, 6, 16, 95, 99,105,

вул. Ганни Михайленко (Спартаківська), 11, 29, 31, 37,

вул. Туристська, 29, 49/а,

вул. Ференца Ліста (Єліна), 65,

пров. Курортний, 1, 1А, 1Б.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.