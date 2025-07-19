Обстрел Одессы 19 июля — есть пострадавшие и погибшая

Пожар в доме в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 19 июля россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в жилом доме был пожар, также есть пострадавшие и погибшая.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС Одесской области.

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"В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами", — говорится в сообщении.

Как уточнили чрезвычайники, из горящих квартир спасли 5 человек. Однако одна спасенная женщина погибла.

"На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных", — добавили спасатели.

Спасатели и пострадавшая. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель эвакуирует собаку. Фото: ГСЧС Одесской области

Также в ГСЧС уточнили, что от них было привлечено 58 спасателей и 16 единиц пожарной техники. Сейчас информация о пострадавших устанавливается

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов этой ночью проинформировал, что на город с разных направлений летели более 20 беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, поздно вечером, 18 июля, взрывы были слышны в Киеве. В частности, в одном из районов на крышу дома упала часть беспилотника. Обошлось без пожара и пострадавших.