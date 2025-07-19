Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе из-за атаки РФ пострадавшие, погибшая — фото последствий

В Одессе из-за атаки РФ пострадавшие, погибшая — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 04:30
Обстрел Одессы 19 июля — есть пострадавшие и погибшая
Пожар в доме в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 19 июля россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в жилом доме был пожар, также есть пострадавшие и погибшая.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС Одесской области. 

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Одессы в ночь на 19 июля

"В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами", — говорится в сообщении.

Как уточнили чрезвычайники, из горящих квартир спасли 5 человек. Однако одна спасенная женщина погибла.

"На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных", — добавили спасатели.

В Одесі через атаку РФ постраждалі і загибла — фото наслідків - фото 1
Спасатели и пострадавшая. Фото: ГСЧС Одесской области
В Одесі через атаку РФ постраждалі і загибла — фото наслідків - фото 2
Спасатель эвакуирует собаку. Фото: ГСЧС Одесской области

Также в ГСЧС уточнили, что от них было привлечено 58 спасателей и 16 единиц пожарной техники. Сейчас информация о пострадавших устанавливается

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов этой ночью проинформировал, что на город с разных направлений летели более 20 беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, поздно вечером, 18 июля, взрывы были слышны в Киеве. В частности, в одном из районов на крышу дома упала часть беспилотника. Обошлось без пожара и пострадавших.

Одесса пожар обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации