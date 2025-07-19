Обстріл Одеси 19 липня — є постраждалі та загибла

В Одесі через атаку РФ постраждалі і загибла — фото наслідків
В ніч проти 19 липня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в житловому будинку була пожежа, також є постраждалі та загибла.
Про це у Facebook повідомляє ДСНС Одеської області.
Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 19 липня
"Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями", — йдеться у повідомленні.
Як уточнили надзвичайники, з палаючих квартир врятували 5 осіб. Проте одна врятована жінка загинула.
"На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин", — додали рятувальники.
Также у ДСНС уточнили, що від них було залучено 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки. Наразі інформація щодо постраждалих встановлюється
Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов цієї ночі поінформував, що на місто з різних напрямків летіли понад 20 безпілотників. Через ворожу атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Крім того, пізно ввечері, 18 липня, вибухи було чути у Києві. Зокрема, в одному з районів на дах будинку впала частина безпілотника. Обійшлося без пожежі та постраждалих.
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