Обстріл Одеси 19 липня — є постраждалі та загибла

Пожежа у будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

В ніч проти 19 липня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в житловому будинку була пожежа, також є постраждалі та загибла.

Про це у Facebook повідомляє ДСНС Одеської області.

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"Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями", — йдеться у повідомленні.

Як уточнили надзвичайники, з палаючих квартир врятували 5 осіб. Проте одна врятована жінка загинула.

"На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин", — додали рятувальники.

Рятувальники та постраждала. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник евакуює собаку. Фото: ДСНС Одещини

Также у ДСНС уточнили, що від них було залучено 58 рятувальників та 16 одиниць пожежної техніки. Наразі інформація щодо постраждалих встановлюється

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов цієї ночі поінформував, що на місто з різних напрямків летіли понад 20 безпілотників. Через ворожу атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, пізно ввечері, 18 липня, вибухи було чути у Києві. Зокрема, в одному з районів на дах будинку впала частина безпілотника. Обійшлося без пожежі та постраждалих.