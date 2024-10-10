В Одессе годовалая девочка попала в больницу из-за дуйки

Люди греются у дуйки. Фото: freepik

На улице Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить в считанные минуты, но пострадал ребенок.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в четверг, 10 октября.

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Подробности пожара

По предварительной информации, загорелся электрообогреватель в комнате. Возгорание ликвидировали 23 пожарных и 4 единицы техники.

Девочку 2023 года рождения госпитализировали в больницу. У нее диагностировали отравление продуктами горения.

Правила безопасности

Чтобы избежать возгорания электрообогревателей, следует придерживаться следующих правил:

не пользуйтесь самодельными приборами;

внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации обогревателя; если обогреватель искрит или дымит, есть повреждения шнура, вилки — пользоваться им нельзя;

не допускайте перегрева прибора;

расстояние между обогревателем и легковоспламеняющимися вещами должно быть не менее 1 метра;

не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещениях, где возможен его контакт с водой.

не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и засоренных помещениях.

не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями. Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель).

Напомним, во Львовской области дотла сгорел вагон поезда.

Также в Киеве разгорелся масштабный пожар в детском саду.