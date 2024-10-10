В Одессе годовалая девочка попала в больницу из-за дуйки

В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали
10 октября 2024 11:07
Люди греются у дуйки. Фото: freepik
На улице Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить в считанные минуты, но пострадал ребенок.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в четверг, 10 октября.
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Подробности пожара
По предварительной информации, загорелся электрообогреватель в комнате. Возгорание ликвидировали 23 пожарных и 4 единицы техники.
Девочку 2023 года рождения госпитализировали в больницу. У нее диагностировали отравление продуктами горения.
Правила безопасности
Чтобы избежать возгорания электрообогревателей, следует придерживаться следующих правил:
- не пользуйтесь самодельными приборами;
- внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации обогревателя; если обогреватель искрит или дымит, есть повреждения шнура, вилки — пользоваться им нельзя;
- не допускайте перегрева прибора;
- расстояние между обогревателем и легковоспламеняющимися вещами должно быть не менее 1 метра;
- не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещениях, где возможен его контакт с водой.
- не пользуйтесь электрическим обогревателем в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и засоренных помещениях.
- не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями. Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель).
Напомним, во Львовской области дотла сгорел вагон поезда.
Также в Киеве разгорелся масштабный пожар в детском саду.
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