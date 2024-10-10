В Одесі однорічна дівчинка потрапила у лікарню через дуйку

В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували
10 жовтня 2024 11:07
Люди гріються біля дуйки. Фото: freepik
На вулиці Богдана Хмельницького спалахнула пожежа. Вогонь вдалося загасити за лічені хвилини, але постраждала дитина.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 10 жовтня.
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Подробиці пожежі
За попередньою інформацією, зайнявся електрообігрівач у кімнаті. Займання ліквідували 23 вогнеборця і 4 одиниці техніки.
Дівчинку 2023 року народження госпіталізували до лікарні. У неї діагностували отруєння продуктами горіння.
Правила безпеки
Щоби уникнути загорання електрообігрівачів, варто дотримуватися наступних правил:
- не користуйтеся саморобними приладами;
- уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача; якщо обігрівач іскрить або димить, є пошкодження шнура, вилки — користуватися ним не можна;
- не допускайте перегріву приладу;
- відстань між обігрівачем та легкозаймистими речами має бути не менше 1 метру;
- не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщеннях, де можливий його контакт з водою.
- не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами, у захаращених і засмічених приміщеннях.
- не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килимами та іншими покриттями. Не ставте на дроти важкі предмети (наприклад, меблі).
Нагадаємо, на Львівщині вщент згорів вагон потягу.
Також у Києві розгорілася масштабна пожежа в дитсадку.
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