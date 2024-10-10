В Одесі однорічна дівчинка потрапила у лікарню через дуйку

Люди гріються біля дуйки. Фото: freepik

На вулиці Богдана Хмельницького спалахнула пожежа. Вогонь вдалося загасити за лічені хвилини, але постраждала дитина.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 10 жовтня.

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Подробиці пожежі

За попередньою інформацією, зайнявся електрообігрівач у кімнаті. Займання ліквідували 23 вогнеборця і 4 одиниці техніки.

Дівчинку 2023 року народження госпіталізували до лікарні. У неї діагностували отруєння продуктами горіння.

Правила безпеки

Щоби уникнути загорання електрообігрівачів, варто дотримуватися наступних правил:

не користуйтеся саморобними приладами;

уважно прочитайте інструкцію з експлуатації обігрівача; якщо обігрівач іскрить або димить, є пошкодження шнура, вилки — користуватися ним не можна;

не допускайте перегріву приладу;

відстань між обігрівачем та легкозаймистими речами має бути не менше 1 метру;

не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщеннях, де можливий його контакт з водою.

не користуйтеся електричним обігрівачем у приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими займистими рідинами, у захаращених і засмічених приміщеннях.

не розміщуйте мережеві дроти обігрівача під килимами та іншими покриттями. Не ставте на дроти важкі предмети (наприклад, меблі).

Нагадаємо, на Львівщині вщент згорів вагон потягу.

Також у Києві розгорілася масштабна пожежа в дитсадку.