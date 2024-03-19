Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе из-за ракетной опасности отправили на дистанционное обучение несколько школ города arrow

В Одессе из-за ракетной опасности отправили на дистанционное обучение несколько школ города

19 марта 2024 22:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одессе из-за ракетной опасности отправили на дистанционное обучение несколько школ города
Школьники в школьном укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В мэрии Одессы приняли решение перевести несколько школ в дистанционный формат работы из-за усиленной ракетной опасности для города и области. То же касается и детских садов.

Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте также:

В Одессе несколько школ будут функционировать дистанционно

По словам чиновницы, в течение этого периода будет проходить работа по обустройству классов в учебных заведениях с укрытиями, которые использовались образовательными учреждениями на большем расстоянии.

"За это время, и за весенние каникулы мы максимально разместим классы этих заведений в зданиях школ с укрытиями. Это крайне необходимо, чтобы дети не ходили по улице во время тревоги! То есть, и уроки будут в этих зданиях. Это намного безопаснее и для детей, и для педагогов, потому что после сигнала мы сразу идем в укрытие. И не ходим под угрозой баллистики", – говорит Буйневич.

Она отмечает: на дистанционное обучение в каникулы идут только те заведения, которые пользуются укрытием, расположенным более чем за 100 метров до школы или садика.

"За каникулы расписания будут созданы, все пожелания по форме обучения будут учтены. Сегодня уже готовы варианты, департамент и руководители заведений работают над самыми удобными маршрутами для участников образовательного процесса", — резюмирует чиновница.

В Одессе из-за ракетной опасности отправили на дистанционное обучение несколько школ города
Источник: Facebook

Напомним, ранее в Министерстве образования Украины объяснили, каких школы коснется отмена финансирования и что будет с учениками и учителями таких заведений, согласно решению правительства об изменениях в предоставлении финансов на оплату труда образовательных работников с 2025 года.

В то же время ведомство добавило, что к осени этого года в офлайн-обучение перейдут школы на всех территориях Украины, кроме Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Одесса
образование
школы
Украина
школьники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство