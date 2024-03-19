В Одессе из-за ракетной опасности отправили на дистанционное обучение несколько школ города

Школьники в школьном укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В мэрии Одессы приняли решение перевести несколько школ в дистанционный формат работы из-за усиленной ракетной опасности для города и области. То же касается и детских садов.

Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По словам чиновницы, в течение этого периода будет проходить работа по обустройству классов в учебных заведениях с укрытиями, которые использовались образовательными учреждениями на большем расстоянии.

"За это время, и за весенние каникулы мы максимально разместим классы этих заведений в зданиях школ с укрытиями. Это крайне необходимо, чтобы дети не ходили по улице во время тревоги! То есть, и уроки будут в этих зданиях. Это намного безопаснее и для детей, и для педагогов, потому что после сигнала мы сразу идем в укрытие. И не ходим под угрозой баллистики", – говорит Буйневич.

Она отмечает: на дистанционное обучение в каникулы идут только те заведения, которые пользуются укрытием, расположенным более чем за 100 метров до школы или садика.

"За каникулы расписания будут созданы, все пожелания по форме обучения будут учтены. Сегодня уже готовы варианты, департамент и руководители заведений работают над самыми удобными маршрутами для участников образовательного процесса", — резюмирует чиновница.

Источник: Facebook

Напомним, ранее в Министерстве образования Украины объяснили, каких школы коснется отмена финансирования и что будет с учениками и учителями таких заведений, согласно решению правительства об изменениях в предоставлении финансов на оплату труда образовательных работников с 2025 года.

В то же время ведомство добавило, что к осени этого года в офлайн-обучение перейдут школы на всех территориях Украины, кроме Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.