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В Одесі через ракетну небезпеку відправили на дистанційне навчання декілька шкіл міста

19 березня 2024 22:41
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Ілля Рябінін
редактор
В Одесі через ракетну небезпеку відправили на дистанційне навчання декілька шкіл міста
Школярі у шкільному укритті. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мерії Одеси ухвалили рішення про переведення декількох шкіл в дистанційний формат роботи через посилену ракетну небезпеку для міста й області. Те ж саме стосується і дитячих садочків.

Про це заявила директорка департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич

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За словами посадовиці, протягом цього періоду буде проходити робота з облаштування класів у закладах освіти з укриттями, які використовувалися освітніми закладами на більшій відстані.

"За цей час, і за весняні канікули ми максимально розмістимо класи цих закладів у будівлях шкіл з укриттями. Це вкрай необхідно, аби діти не ходили вулицею під час тривоги! Тобто, і уроки будуть в цих будівлях. Це набагато безпечніше і для дітей, і для педагогів, бо після сигналу ми відразу йдемо в укриття. І не ходимо під загрозою балістики", — каже Буйневич.

Вона наголошує: на дистанційне навчання до канікул йдуть тільки ті заклади, які користуються укриттям, що розташоване більш ніж за 100 метрів до школи чи садочка.  

"За канікули розклади будуть створені, всі побажання щодо форми навчання будуть враховані. Сьогодні вже готові варіанти, департамент і керівники закладів працюють над найзручнішими маршрутами для учасників освітнього процесу", — резюмує посадовиця. 

В Одесі через ракетну небезпеку відправили на дистанційне навчання декілька шкіл міста
Джерело: Facebook

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти України пояснили, яких шкіл торкнеться скасування фінансування та що буде з учнями та вчителями таких закладів, згідно з рішенням уряду про зміни у наданні фінансів на оплату праці освітніх працівників з 2025 року.

Водночас відомство додало, що до цьогорічної осені в офлайн-навчання перейдуть школи на всіх територіях України, крім Харківської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Одеса
освіта
школи
Україна
школярі

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