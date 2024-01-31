Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 января.

Одессу накрыло туманом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 января, в первой половине дня в Одессе будет сохраняться густой туман, который после обеда развеется. После этого день будет ясным, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +1...+3 °С, днем +2...+5 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -6...+1 °С, днем -1...+5 °С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 31 января

В Украине 31 января ожидается небольшая облачность, местами туманы, в частности ночью и утром они будут в южных областях и в Крыму. Синоптики предостерегают водителей осторожничать на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололедица. Порывы ветра в большинстве своем будут юго-западными, 3-8 м/с.