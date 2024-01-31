Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 января.

В Одессе из-за тумана причитали штормовое предупреждение — какой будет погода
31 января 2024 06:14
Одессу накрыло туманом. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 31 января, в первой половине дня в Одессе будет сохраняться густой туман, который после обеда развеется. После этого день будет ясным, осадков не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью +1...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью -6...+1 °С, днем -1...+5 °С.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 31 января
В Украине 31 января ожидается небольшая облачность, местами туманы, в частности ночью и утром они будут в южных областях и в Крыму. Синоптики предостерегают водителей осторожничать на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололедица. Порывы ветра в большинстве своем будут юго-западными, 3-8 м/с.
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