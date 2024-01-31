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В Одессе из-за тумана причитали штормовое предупреждение — какой будет погода

31 января 2024 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 января.
Одессу накрыло туманом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 января, в первой половине дня в Одессе будет сохраняться густой туман, который после обеда развеется. После этого день будет ясным, осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +1...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью -6...+1 °С, днем -1...+5 °С.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 31 января

В Украине 31 января ожидается небольшая облачность, местами туманы, в частности ночью и утром они будут в южных областях и в Крыму. Синоптики предостерегают водителей осторожничать на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололедица. Порывы ветра в большинстве своем будут юго-западными, 3-8 м/с.

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