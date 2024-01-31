Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 січня

В Одесі через туман голосили штормове попередження — якою буде погода
31 січня 2024 06:14
Одесу накрило туманом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 січня, у першій половині дня в Одесі зберігатиметься густий туман, який пообіді розвіється. Після цього день буде ясним, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +1...+3 °С, вдень +2...+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі -6...+1 °С, вдень -1...+5 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 31 січня
В Україні 31 січня очікується невелика хмарність, подекуди передбачаються тумани, зокрема вночі та вранці вони будуть у південних областях та в Криму. Синоптики застерігають водіїв бути обережними на дорогах завтра, оскільки у більшості західних та північно-східних регіонах передбачається ожеледиця. Пориви вітру здебільшого будуть південно-західними, 3-8 м/с.
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