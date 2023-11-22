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В Одессе мужчина избил свою жену — полиция не возбудила уголовное дело

22 ноября 2023 19:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одессе мужчина избил свою жену — полиция не возбудила уголовное дело
Мужчина поднимает руку на закрывающую лицо женщину. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Одессе мужчина жестоко избил свою жену. У женщины сломан нос, а полиция уже в течение недели не возбуждает уголовное дело.

Об этом сообщила пострадавшая Анастасия Балобанова в своем Instagram.

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Женщина в результате избиения, упала на землю и получила травму носа. По словам Балобановой, они не проживают вместе с мужем. Избиение произошло на глазах маленького сына, кроме того, мужчина обзывал жену и угрожал пойти в полицию, обвиняя ее в избиении.

Сломанный нос у женщины в результате избиения
Сломанный нос у женщины в результате избиения. Фото: скриншот поста Балобановой

Анастасия в своих соцсетях опубликовала подробную историю избиения, а также фото, на котором видно, что женщина получила травму носа. Она требует огласки, поскольку прошла неделя после нападения, а уголовное дело полиция до сих пор не возбудила.

"Он своей головой нанес удар мне в область лица, тем самым сломав мне нос, упав на землю, я ударилась головой. Все это сопровождалось угрозами мне об убийстве", — отметила женщина.

Сообщение пострадавшей
Сообщения пострадавшей. Фото: скриншот поста Балобановой

"Рядом проезжала патрульная машина, которую я остановила. Дальше было заявление и снятие побоев. Уже прошло больше недели, но до сих пор не возбуждено уголовное дело. До сих пор не внесены сведения в ЕРГР. До сих пор мне не могут дать постановление на суд-мед экспертизу! Понимая, что сейчас это дело просто хотят "замять" я прошу огласки!" —написала Балобанова.

Сообщение пострадавшей
Сообщения пострадавшей. Фото: скриншот поста Балобановой
Сообщение пострадавшей
Сообщения пострадавшей. Фото: скриншот поста Балобановой
Сообщение пострадавшей
Сообщения пострадавшей. Фото: скриншот поста Балобановой

Напомним, полиция Киевщины начала уголовное дело по выявленной публикации о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на журналиста Михаила Ткача.

Также мы писали, что бывший министр экономики Казахстана Куандик Бишимбаев обвиняется в том, что насмерть избил свою жену Салтанат Нукенову. В настоящее время в стране собираются подписи под петицией об усилении ответственности за насилие.

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