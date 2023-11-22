В Одесі чоловік посеред міста побив дружину — поліція завела кримінальну справу

Чоловік підіймає руку на жінку, яка закриває обличчя. Ілюстративне фото: google.com

В Одесі чоловік жорстоко побив свою дружину. У жінки зламаний ніс, але поліція протягом тижня не порушувала кримінальну справу. Тільки після розголосу правоохоронці розпочали розслідування та поговорили з потерпілою.

Про це повідомила постраждала Анастасія Балобанова у своєму Instagram.

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В Одесі чоловік зламав ніс дружині

Жінка внаслідок побиття, впала на землю отримала травму носа. За словами Балобанової, вони не проживають разом із чоловіком. Побиття відбулося на очах маленького сина, крім того, чоловік обзивав дружину та погрожував піти до поліції, звинувачуючи її у побитті.

Зламаний ніс у жінки внаслідок побиття. Фото: скриншот допису Балобанової

Анастасія у своїх соцмережах опублікувала детальну історію побиття, а також фото, на якому видно, що жінка отримала травму носа. Вона вимагає розголосу, оскільки минув тиждень після нападу, а кримінальну справу поліція досі не порушила.

"Він своєю головою завдав удару мені в область обличчя, тим самим зламавши мені ніс, впавши на землю я вдарилася головою. Все це супроводжувалося погрозами мені про вбивство", — зазначила жінка.

Повідомлення постраждалої. Фото: скриншот допису Балобанової

"Поряд проїжджала патрульна машина, яку я зупинила. Далі була заява та зняття побоїв. Вже пройшло більше тижня, але досі не порушено кримінальну справу. Досі не внесено відомості до ЄРДР. Досі мені не можуть дати постанову на суд-мед експертизу! Розуміючи, що зараз цю справу просто хочуть "зам'яти" я прошу розголосу!" — написала Балобанова.

Повідомлення постраждалої. Фото: скриншот допису Балобанової

Повідомлення постраждалої. Фото: скриншот допису Балобанової

Повідомлення постраждалої. Фото: скриншот допису Балобанової

Повідомлення поліції Одеси

Поліція після скандалу розпочала кримінальне провадження. Жінку вже направили на проходження судово-медичної експертизи.

Чоловіку загрожує штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи строком до одного року.

"Це правопорушення карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років", — зазначили в поліції

Нагадаємо, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності. Йдеться про напад на журналіста Михайла Ткача.

Також ми писали, що колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв звинувачується у тому, що до смерті забив свою дружину Салтанат Нукенову. Наразі в країні збирають підписи під петицією про посилення відповідальності за насилля.