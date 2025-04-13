В Одессе мужчина подделал удостоверение ВСУ — приговор суда

Полицейские задержали мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе мужчина нашел удостоверение офицера ВСУ и решил использовать его в собственных целях. Он подделал документ, вклеив свое фото, а затем показал удостоверение патрульным и Нацгвардии. Суд признал его виновным сразу по трем статьям.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Вклеил свое фото в чужой документ

Согласно материалам дела, в начале марта 2025 года житель пгт Александровки Николаевской области, ранее не судимый, нашел на Трассе Здоровья в Одессе удостоверение офицера Вооруженных сил Украины. Вместо того чтобы передать документ правоохранителям, мужчина решил использовать его в собственных интересах.

Он взял удостоверение домой, вырезал фото настоящего владельца и вклеил свое. Таким образом, документ стал "новым" — уже с его лицом.

Через несколько дней, когда мужчина курил в парковой зоне на проспекте Леси Украинки в Одессе, к нему подошли патрульные Национальной гвардии. На требование предъявить документы он показал поддельное удостоверение офицера ВСУ.

Как наказали мужчину за подделку документов

Правоохранители сразу заподозрили подделку. После проверки документа было открыто уголовное производство.

Обвиняемый полностью признал свою вину в трех правонарушениях:

незаконное завладение личным документом,

подделка официального документа,

использование поддельного документа.

Суд признал его виновным и назначил наказание, с учетом смягчающих обстоятельств, а именно искреннее раскаяние и отсутствие судимостей. В связи с официальной безработицей мужчины, штраф не назначили, а присудили год испытательного срока.

Напомним, в Харькове судили двух мужчин, которые на заказ подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Также мы писали, что в Виннице несовершеннолетний поджег здание ТЦК.