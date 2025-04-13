В Одесі чоловік підробив посвідчення ЗСУ — вирок суду

Поліцейські затримали чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі чоловік знайшов посвідчення офіцера ЗСУ та вирішив використати його у власних цілях. Він підробив документ, вклеївши своє фото, а потім показав посвідчення патрульним і Нацгвардії. Суд визнав його винним одразу за трьома статтями.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Вклеїв своє фото в чужий документ

Згідно з матеріалами справи, на початку березня 2025 року житель смт Олександрівки Миколаївської області, раніше не судимий, знайшов на Трасі здоров’я в Одесі посвідчення офіцера Збройних сил України. Замість того, щоб передати документ правоохоронцям, чоловік вирішив використати його у власних інтересах.

Він узяв посвідчення додому, вирізав фото справжнього власника і вклеїв своє. Таким чином, документ став "новим" — вже з його обличчям.

Через кілька днів, коли чоловік палив у парковій зоні на проспекті Лесі Українки в Одесі, до нього підійшли патрульні Національної гвардії. На вимогу пред’явити документи він показав підроблене посвідчення офіцера ЗСУ.

Як покарали чоловіка за підробку документів

Правоохоронці одразу запідозрили підробку. Після перевірки документа було відкрито кримінальне провадження.

Обвинувачений повністю визнав свою провину у трьох правопорушеннях:

незаконне заволодіння особистим документом,

підробка офіційного документа,

використання підробленого документа.

Суд визнав його винним та призначив покарання, з урахуванням пом'якшувальних обставин, а саме щире каяття і відсутність судимостей. Через офіційне безробіття чоловіка штраф не призначили, а присудили рік випробувального терміну.

Нагадаємо, у Харкові судили двох чоловіків, які на замовлення підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Також ми писали, що у Вінниці неповнолітній підпалив будівлю ТЦК.