В Одессе забронированного связиста две недели держали в ТЦК

В Одессе мужчину с бронью две недели держали в ТЦК — детали
Представители ТЦК в течение двух недель содержали специалиста-связи. Все это время они выясняли, забронирован ли он или нет.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Украины Александр Федиенко.
По словам политика, сотрудники ТЦК оказывали на мужчину моральное давление.
"Еще раз хочу обратиться ко всем представителям ТЦК. Энергетики и связисты, они держат связь и энергетику в нашей стране. Если у них есть бронирование, вы должны отдать честь и пропустить их через блокпост", — заявил Александр Федиенко.
У кого есть бронь от мобилизации
Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной и местного самоуправления;
- компании из сферы медиа и культуры;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше шести месяцев. Через полгода отсрочку нужно продлевать.
Напомним, ранее мы писали, что ТЦК принудительно мобилизуют забронированных работников связи. Также мы сообщали, кого из аграриев забронируют в 2025 году.
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