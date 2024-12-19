В Одессе забронированного связиста две недели держали в ТЦК

Человек держит военный билет. Фото: иллюстративное/соцсети

Представители ТЦК в течение двух недель содержали специалиста-связи. Все это время они выясняли, забронирован ли он или нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Украины Александр Федиенко.

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"Еще раз хочу обратиться ко всем представителям ТЦК. Энергетики и связисты, они держат связь и энергетику в нашей стране. Если у них есть бронирование, вы должны отдать честь и пропустить их через блокпост", — заявил Александр Федиенко.

У кого есть бронь от мобилизации

Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной и местного самоуправления;

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше шести месяцев. Через полгода отсрочку нужно продлевать.

Напомним, ранее мы писали, что ТЦК принудительно мобилизуют забронированных работников связи. Также мы сообщали, кого из аграриев забронируют в 2025 году.