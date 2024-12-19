В Одесі заброньованого зв'язківця два тижні тримали у ТЦК

В Одесі чоловіка з бронюванням два тижні тримали у ТЦК — деталі
Представники ТЦК протягом двох тижнів утримували спеціаліста-зв'язківця. Весь цей час вони з'ясовували, заброньований він чи ні.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат України Олександр Федієнко.
За словами політика, співробітники ТЦК чинили на чоловіка моральний тиск.
"Ще раз хочу звернутися до всіх представників ТЦК. Енергетики і зв'язківці, вони тримають зв'язок і енергетику в нашій країні. Якщо у них є бронювання, ви повинні віддати честь і пропустити їх через блокпост", — заявив Олександр Федієнко.
Хто має бронь від мобілізації
Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як:
- поліція;
- рятувальна служба;
- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- компанії зі сфери медіа та культури;
- виробники товарів для армії;
- підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
- підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- інші критично важливі для української економіки підприємства.
Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на шість місяців. Через пів року відстрочку потрібно продовжувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку. Також ми повідомляли, кого з аграріїв забронюють у 2025 році.
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