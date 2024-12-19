В Одесі заброньованого зв'язківця два тижні тримали у ТЦК

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/соцмережі

Представники ТЦК протягом двох тижнів утримували спеціаліста-зв'язківця. Весь цей час вони з'ясовували, заброньований він чи ні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат України Олександр Федієнко.

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"Ще раз хочу звернутися до всіх представників ТЦК. Енергетики і зв'язківці, вони тримають зв'язок і енергетику в нашій країні. Якщо у них є бронювання, ви повинні віддати честь і пропустити їх через блокпост", — заявив Олександр Федієнко.

Хто має бронь від мобілізації

Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як:

поліція;

рятувальна служба;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на шість місяців. Через пів року відстрочку потрібно продовжувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку. Також ми повідомляли, кого з аграріїв забронюють у 2025 році.