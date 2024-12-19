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В Одесі чоловіка з бронюванням два тижні тримали у ТЦК — деталі

19 грудня 2024 10:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі заброньованого зв'язківця два тижні тримали у ТЦК
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Представники ТЦК протягом двох тижнів утримували спеціаліста-зв'язківця. Весь цей час вони з'ясовували, заброньований він чи ні. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат України Олександр Федієнко.

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За словами політика, співробітники ТЦК чинили на чоловіка моральний тиск. 

"Ще раз хочу звернутися до всіх представників ТЦК. Енергетики і зв'язківці, вони тримають зв'язок і енергетику в нашій країні. Якщо у них є бронювання, ви повинні віддати честь і пропустити їх через блокпост", — заявив Олександр Федієнко.  

Хто має бронь від мобілізації

Відстрочку від мобілізації отримують працівники таких структур, як: 

  • поліція;
  • рятувальна служба;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • компанії зі сфери медіа та культури;
  • виробники товарів для армії;
  • підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
  • підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання звичайних підприємств однакові: забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на шість місяців. Через пів року відстрочку потрібно продовжувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку. Також ми повідомляли, кого з аграріїв забронюють у 2025 році.

Одеса Новини Одеси мобілізація бронювання ТЦК та СП Бронь від мобілізації

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