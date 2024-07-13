Взрыв в Одессе: что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот

Взрывы раздались в Одессе сейчас, 13 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Взрыв в Одессе 13 июля

Жители Одессы услышали взрыв в 15.56.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Где раздается воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой и других областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Мэр города Одессы и глава Одесской ОВО призывают жителей региона находиться в безопасных местах к отбою тревоги.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в субботу, 13 июля, продолжаются 871 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.