Взрыв в Одессе: что известно

В Одессе слышны взрывы — россияне атакуют баллистикой
Взрывы раздались в Одессе сейчас, 13 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Взрыв в Одессе 13 июля
Жители Одессы услышали взрыв в 15.56.
Где раздается воздушная тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой и других областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Мэр города Одессы и глава Одесской ОВО призывают жителей региона находиться в безопасных местах к отбою тревоги.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в субботу, 13 июля, продолжаются 871 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
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