Вибух в Одесі: що відомо

В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою
Вибухи пролунали в Одесі зараз, 13 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Вибух в Одесі 13 липня
Жителі Одеси почули вибух о 15:56.
Де лунає повітряна тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської, Харківської, Луганської, Донецької та інших областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Мер міста Одеси та очільник Одеської ОВА закликають мешканців регіону перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, у суботу, 13 липня, триває 871 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
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