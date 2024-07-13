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В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою

13 липня 2024 15:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вибух в Одесі: що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вибухи пролунали в Одесі зараз, 13 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повідомлення про ракету. Фото: скриншот

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Вибух в Одесі 13 липня

Жителі Одеси почули вибух о 15:56. 

В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою - фото 2
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Де лунає повітряна тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської, Харківської, Луганської, Донецької та інших областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим. 

В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Мер міста Одеси та очільник Одеської ОВА закликають мешканців регіону перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги.  

В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою - фото 4
Повідомлення Геннадія Труханова. Фото: скриншот
В Одесі чути вибухи — росіяни атакують балістикою - фото 5
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, триває 871 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Одеса вибух Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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