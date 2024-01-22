В Одессе демонтируют главную новогоднюю елку
Сегодня, 22 января, в Одессе начали демонтаж новогодней елки, которую установили ко Дню Святого Николая. Известно, что разбирали конструкцию коммунальщики с помощью автокрана.
Журналисты Новини.LIVE видели это своими глазами.
Что известно о главной елке Одессы
Отметим, что этой зимой елку устанавливал не город, а владельцы бизнеса, решившие подарить атмосферу праздника горожанам и их детям. Власти же сэкономленные средства направили на помощь ВСУ.
Зеленая красавица была украшена элементами этнического украинского орнамента и сияла сине-желтыми огнями. Ее высота составила более 20 метров, а в ширину елка составляла 9 метров. Ее верхушку украшала рождественская звезда, ставшая символом покоя и мира.
Напомним, после окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать у помойки свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.
Читайте Новини.LIVE!