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В Одессе демонтируют главную новогоднюю елку

22 января 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе демонтируют главную новогоднюю елку
Демонтаж новогодней елки. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 января, в Одессе начали демонтаж новогодней елки, которую установили ко Дню Святого Николая. Известно, что разбирали конструкцию коммунальщики с помощью автокрана.

Журналисты Новини.LIVE видели это своими глазами.

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Отметим, что этой зимой елку устанавливал не город, а владельцы бизнеса, решившие подарить атмосферу праздника горожанам и их детям. Власти же сэкономленные средства направили на помощь ВСУ.

Коммунальщики сняли верхнюю часть елки. Фото: Новини.LIVE
Коммунальщики работают на кране. Фото: Новини.LIVE

Зеленая красавица была украшена элементами этнического украинского орнамента и сияла сине-желтыми огнями. Ее высота составила более 20 метров, а в ширину елка составляла 9 метров. Ее верхушку украшала рождественская звезда, ставшая символом покоя и мира.

Демонтированная верхняя часть елки. Фото: Новини.LIVE
Каркас сняли с помощью крана. Фото: Новини.LIVE

Напомним, после окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать у помойки свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.

Одесса
Одесская область
Новый год
новогодняя елка
Новости Одессы

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