В Одесі демонтують головну новорічну ялинку
Сьогодні, 22 січня, в Одесі почали демонтаж новорічної ялинки, яку встановили до Дня Святого Миколая. Відомо, що розбирали конструкцію комунальники за допомогою автокрану.
Журналісти Новини.LIVE бачили це на власні очі.
Що відомо про головну ялинку Одеси
Зазначимо, що цієї зими ялинку встановлювало не місто, а власники бізнесу, які вирішили подарувати атмосферу свята містянам та їхнім дітям. Влада ж зекономлені кошти направила на допомогу ЗСУ.
Зелена красуня була прикрашена елементами етнічного українського орнаменту та сяяла синьо-жовтими вогнями. Її висота склала понад 20 метрів, а завширшки ялинка становила 9 метрів. Її верхівку прикрашала різдвяна зірка, яка стала символом спокою та миру.
Нагадаємо, після закінчення новорічних свят багато людей стикається з проблемою утилізації живої ялинки. Аби не створювати біля смітників звалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.
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