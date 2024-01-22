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В Одесі демонтують головну новорічну ялинку

22 січня 2024 17:38
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі демонтують головну новорічну ялинку
Демонтаж новорічної ялинки. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 січня, в Одесі почали демонтаж новорічної ялинки, яку встановили до Дня Святого Миколая. Відомо, що розбирали конструкцію комунальники за допомогою автокрану. 

Журналісти Новини.LIVE бачили це на власні очі. 

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Зазначимо, що цієї зими ялинку встановлювало не місто, а власники бізнесу, які вирішили подарувати атмосферу свята містянам та їхнім дітям. Влада ж зекономлені кошти направила на допомогу ЗСУ. 

Комунальники зняли верхню частину ялинки. Фото: Новини.LIVE
Комунальники працюють на крані. Фото: Новини.LIVE

Зелена красуня була прикрашена елементами етнічного українського орнаменту та сяяла синьо-жовтими вогнями. Її висота склала понад 20 метрів, а завширшки ялинка становила 9 метрів. Її верхівку прикрашала різдвяна зірка, яка стала символом спокою та миру. 

Демонтована верхня частина ялинки. Фото: Новини.LIVE
Каркас зняли за допомогою крану. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, після закінчення новорічних свят багато людей стикається з проблемою утилізації живої ялинки. Аби не створювати біля смітників звалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.

Одеса
Одеська область
Новий рік
новорічна ялинка
Новини Одеси

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