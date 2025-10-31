Графики отключений света в Одесской области 31 октября из-за аварийных работ на энергетике

Специалисты на месте уничтоженной ТЕС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Специалисты продолжают ликвидировать последствия крайнего обстрела по энергетике. Несмотря на постоянные работы по восстановлению в Одесской области действуют графики отключений света. На сегодня, 31 октября будут выключать от 0,5 до 3 очередей одновременно. Максимальный объем ограничений будет действовать с 16:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики света

Сегодня до 24:00 действуют почасовые отключения электроэнергии, из-за последствий ракетно-дроновой атаки 30 октября. Время и объем отключений могут меняться. Для стабилизации работы системы отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать, в какой вы группе, нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Минэнерго обратились к потребителям после атаки на энергосистему Украины. Также мы писали, что депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил о том, что полного отключения света в Украине быть не может.