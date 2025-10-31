Графіки відключень світла в Одеській області 31 жовтня через аварійні роботи на енергетиці

Фахівці на місці зруйнованої ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки крайнього обстрілу по енергетиці. Попри постійні роботи з відновлення на Одещині діють графіки відключень світла. На сьогодні, 31 жовтня вимикатимуть від 0,5 до 3 черг одночасно. Максимальний обсяг обмежень діятиме з 16:00 до 18:00.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки світла

Сьогодні до 24:00 діють погодинні відключення електроенергії, через наслідки ракетно-дронової атаки 30 жовтня. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Міненерго звернулися до споживачів після атаки на енергосистему України. Також ми писали, що депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив про те, що повного відключення світла в Україні бути не може.