Україна
Головна Одеса В Одесі діють графіки відключень — коли буде світло в будинку

В Одесі діють графіки відключень — коли буде світло в будинку

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:50
Оновлено: 09:44
Графіки відключень світла в Одеській області 31 жовтня через аварійні роботи на енергетиці
Фахівці на місці зруйнованої ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки крайнього обстрілу по енергетиці. Попри постійні роботи з відновлення на Одещині діють графіки відключень світла. На сьогодні, 31 жовтня вимикатимуть від 0,5 до 3 черг одночасно. Максимальний обсяг обмежень діятиме з 16:00 до 18:00. 

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Графіки світла

Сьогодні до 24:00 діють погодинні відключення електроенергії, через наслідки ракетно-дронової атаки 30 жовтня. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Міненерго звернулися до споживачів після атаки на енергосистему України. Також ми писали, що депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив про те, що повного відключення світла в Україні бути не може.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
