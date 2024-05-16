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В Одессе действуют стабилизационные отключения — когда будет свет

16 мая 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе действуют стабилизационные отключения — когда будет свет
В Одессе у многих горожан не будет света до вечера. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 16 мая, в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Решение было принято из-за большой нагрузки на электросети. Кроме того, до 19:00 у многих горожан не будет электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях, но время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать с 16.00 до 00.00 16 мая. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Из-за ремонтов свет отсутствует

Центральный РЭС:

  • Ольгиевская, 37,
  • Мечникова, 22 — 30.
  • В.Арнаутская, 33 — 47,
  • Осипова, 37,
  • Л.Шмидта, 1 — 11,
  • М.Арнаутская, 46 — 48,
  • Пушкинская, 71.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4 — 105,
  • Дубовая Роща, 2 — 57,
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40,
  • Равенства, 88 — 195,
  • пер. 1й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовый, 1 — 29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/к.37 и 40,
  • пер. Янтарный, 6 — 8,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Северный РЭС:

  • Добровольского, 61 — 112,
  • Марсельская, 1 — 3,
  • Г. Обороны Одессы, 14 — 22,
  • Бахмутская (Курская), 82 — 115,
  • Ж.Кюри, 15 — 50,
  • Орловская, 1 — 13,
  • Профессора Беркевича переулок (пер.1 Орловский), 2 — 6,
  • 9-я,10а,11а,13а,15а,19а линия на ж/м, 1 — 37.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

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электроснабжение
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Новости Одессы
ДТЭК
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