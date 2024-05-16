В Одессе действуют стабилизационные отключения — когда будет свет

В Одессе у многих горожан не будет света до вечера. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 16 мая, в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Решение было принято из-за большой нагрузки на электросети. Кроме того, до 19:00 у многих горожан не будет электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях, но время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать с 16.00 до 00.00 16 мая. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Из-за ремонтов свет отсутствует

Центральный РЭС:

Ольгиевская, 37,

Мечникова, 22 — 30.

В.Арнаутская, 33 — 47,

Осипова, 37,

Л.Шмидта, 1 — 11,

М.Арнаутская, 46 — 48,

Пушкинская, 71.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4 — 105,

Дубовая Роща, 2 — 57,

Лигинская (Макаренко), 1 — 33,

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40,

Равенства, 88 — 195,

пер. 1й Равенства, 90,

пер. Абрикосовый, 1 — 29,

пер. Равенства, 92,

Фонтанская дор., 106/к.37 и 40,

пер. Янтарный, 6 — 8,

Айвазовского (Тимирязева), 34.

Северный РЭС:

Добровольского, 61 — 112,

Марсельская, 1 — 3,

Г. Обороны Одессы, 14 — 22,

Бахмутская (Курская), 82 — 115,

Ж.Кюри, 15 — 50,

Орловская, 1 — 13,

Профессора Беркевича переулок (пер.1 Орловский), 2 — 6,

9-я,10а,11а,13а,15а,19а линия на ж/м, 1 — 37.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.