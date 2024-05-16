В Одессе действуют стабилизационные отключения — когда будет свет
Сегодня, 16 мая, в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Решение было принято из-за большой нагрузки на электросети. Кроме того, до 19:00 у многих горожан не будет электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях, но время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Стабилизационные отключения
График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать с 16.00 до 00.00 16 мая. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Из-за ремонтов свет отсутствует
Центральный РЭС:
- Ольгиевская, 37,
- Мечникова, 22 — 30.
- В.Арнаутская, 33 — 47,
- Осипова, 37,
- Л.Шмидта, 1 — 11,
- М.Арнаутская, 46 — 48,
- Пушкинская, 71.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4 — 105,
- Дубовая Роща, 2 — 57,
- Лигинская (Макаренко), 1 — 33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40,
- Равенства, 88 — 195,
- пер. 1й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовый, 1 — 29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/к.37 и 40,
- пер. Янтарный, 6 — 8,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Северный РЭС:
- Добровольского, 61 — 112,
- Марсельская, 1 — 3,
- Г. Обороны Одессы, 14 — 22,
- Бахмутская (Курская), 82 — 115,
- Ж.Кюри, 15 — 50,
- Орловская, 1 — 13,
- Профессора Беркевича переулок (пер.1 Орловский), 2 — 6,
- 9-я,10а,11а,13а,15а,19а линия на ж/м, 1 — 37.
О коммунальных услугах
Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.
Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.
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