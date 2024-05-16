В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло
Сьогодні, 16 травня, в Одеській області з другой половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Рішення було прийнято через велике навантаження на електромережі. Окрім цього, до 19:00 у багатьох містян не буде електропостачання через ремонтні роботи на мережах, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 16:00 до 00:00 16 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Через ремонти світло відсутнє
Центральний РЕМ:
- Ольгієвська, 37,
- Мечникова, 22 — 30.
- В.Арнаутська , 33 — 47,
- Осипова, 37,
- Л.Шмідта, 1 — 11,
- М.Арнаутська, 46 — 48,
- Пушкінська, 71.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105,
- Дубовий Гай, 2 — 57,
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1 — 29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/к.37 і 40,
- пров. Янтарний, 6 — 8,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Північний РЕМ:
- Добровольського, 61 — 112,
- Марсельська, 1 — 3,
- Г. Оборони Одеси, 14 — 22,
- Бахмутська (Курська), 82 — 115,
- Ж.Кюрі, 15 — 50,
- Орловська, 1 — 13,
- Професора Беркевича провулок (пров.1й Орловський), 2 — 6,
- 9-а,10а,11а,13а,15а,19а лінія на ж/м, 1 — 37.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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