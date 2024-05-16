В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло

В Одесі у багатьох містян не буде світла до вечора. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 16 травня, в Одеській області з другой половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Рішення було прийнято через велике навантаження на електромережі. Окрім цього, до 19:00 у багатьох містян не буде електропостачання через ремонтні роботи на мережах, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 16:00 до 00:00 16 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Через ремонти світло відсутнє

Центральний РЕМ:

Ольгієвська, 37,

Мечникова, 22 — 30.

В.Арнаутська , 33 — 47,

Осипова, 37,

Л.Шмідта, 1 — 11,

М.Арнаутська, 46 — 48,

Пушкінська, 71.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105,

Дубовий Гай, 2 — 57,

Лігінська (Макаренка), 1 — 33,

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40,

Рівності, 88-195,

пров. 1й Рівності, 90,

пров. Абрикосовий, 1 — 29,

пров. Рівності, 92,

Фонтанська дор., 106/к.37 і 40,

пров. Янтарний, 6 — 8,

Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Північний РЕМ:

Добровольського, 61 — 112,

Марсельська, 1 — 3,

Г. Оборони Одеси, 14 — 22,

Бахмутська (Курська), 82 — 115,

Ж.Кюрі, 15 — 50,

Орловська, 1 — 13,

Професора Беркевича провулок (пров.1й Орловський), 2 — 6,

9-а,10а,11а,13а,15а,19а лінія на ж/м, 1 — 37.

Про комунальні послуги

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