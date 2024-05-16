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В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло

16 травня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло
В Одесі у багатьох містян не буде світла до вечора. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 16 травня, в Одеській області з другой половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Рішення було прийнято через велике навантаження на електромережі. Окрім цього, до 19:00 у багатьох містян не буде електропостачання через ремонтні роботи на мережах, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 16:00 до 00:00 16 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.    

Через ремонти світло відсутнє

Центральний РЕМ: 

  • Ольгієвська, 37, 
  • Мечникова, 22 — 30. 
  • В.Арнаутська , 33 — 47, 
  • Осипова, 37, 
  • Л.Шмідта, 1 — 11, 
  • М.Арнаутська, 46 — 48, 
  • Пушкінська, 71. 

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4 — 105,
  • Дубовий Гай, 2 — 57,
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/к.37 і 40,
  • пров. Янтарний, 6 — 8,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34. 

Північний РЕМ: 

  • Добровольського, 61 — 112,
  • Марсельська, 1 — 3,
  • Г. Оборони Одеси, 14 — 22,
  • Бахмутська (Курська), 82 — 115,
  • Ж.Кюрі, 15 — 50,
  • Орловська, 1 — 13,
  • Професора Беркевича провулок (пров.1й Орловський), 2 — 6,
  • 9-а,10а,11а,13а,15а,19а лінія на ж/м, 1 — 37. 

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

Одеса
електроенергія
Одеська область
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