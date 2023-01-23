В Одессе дети с сахарным диабетом бесплатно получат тест-полоски

Полоски позволяют контролировать и своевременно корректировать дозы инсулина.

В Одессе более 350 детей состоят на учете у врачей-эндокринологов. Все они снабжены препаратами инсулина, а также им предоставляют необходимыми тест-полосками для глюкометров.

Об этом стало известно по результатам совещания по организации медицинской помощи детям с сахарным диабетом в Одессе.

На начало текущего года на учете в Одессе состоит 352 ребенка с сахарным диабетом. Из них 332 ребенка — жители города Одессы, а также 20 временно перемещенных детей.

Препаратами инсулина все дети обеспечены в полном объеме по программе реимбурсации. Кроме того, в 2022 году все дети с сахарным диабетом были снабжены тест-полосками для глюкометров, что позволило контролировать и своевременно корректировать дозы инсулина для уменьшения риска осложнений.

"Школа сахарного диабета" в Одессе

В Одесском детском консультативно диагностическом центре им. акад. Б.Я. Резника работает учебный проект "Школа сахарного диабета". Там предоставляются консультации квалифицированных врачей-эндокринологов, проводятся индивидуальные и групповые занятия для детей и родителей, в частности, по вопросам правильного питания, подсчета углеводов в пище, самоконтроля при сахарном диабете, техники введения инсулина, психологической поддержки детей с диабетом. Сотрудничество врачей и родителей детей с диабетом позволяют избежать осложнений как в детском возрасте, так и во взрослой жизни этих детей.

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