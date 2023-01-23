В Одесі діти із цукровим діабетом безплатно отримають тест-смужки

Смужки дають змогу контролювати та вчасно корегувати дози інсуліну

В Одесі понад 350 дітей стоять на обліку у лікарів-ендокринологів. Вони всі забезпечені препаратами інсуліну, а також їм надають необхідними тест-смужками для глюкометрів.

Про це стало відомо за результатами наради щодо організації надання медичної допомоги дітям з цукровим діабетом в Одесі.

На початок поточного року на обліку в Одесі перебувають 352 дитини з цукровим діабетом. З них 332 дитини — мешканці міста Одеси, а також 20 тимчасово переміщених дітей.

Препаратами інсуліну всі діти забезпечені в повному обсязі за державною програмою реімбурсації. Крім того, у 2022 році всі діти з цукровим діабетом були забезпечені тест-смужками для глюкометрів, що надало можливість контролювати та вчасно корегувати дози інсуліну для зменшення ризику ускладнень.

"Школа цукрового діабету" в Одесі

В Одеському дитячому консультативно-діагностичному центрі ім. акад. Б.Я. Резніка працює навчальний проєкт "Школа цукрового діабету". Там надаються консультації кваліфікованих лікарів-ендокринологів, проводяться індивідуальні та групові заняття для дітей та батьків, зокрема з питань правильного харчування, підрахунку вуглеводів в їжі, самоконтролю при цукровому діабеті, техніки введення інсуліну, психологічної підтримки дітей з діабетом. Співпраця лікарів та батьків дітей з діабетом дозволяють уникнути ускладнень як у дитячому віці, так і в дорослому житті цих дітей.

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