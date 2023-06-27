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В Одессе дети могут бесплатно посетить стоматолога

27 июня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе дети могут бесплатно посетить стоматолога
Ребёнок на приеме у стоматолога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

28 июня в Одессе проводится День открытых дверей в детских стоматологических отделениях медучреждений. Проверить состояние зубов детей можно будет бесплатно.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Родителей с детьми приглашают посетить стоматологические отделения города, где профессионалы проведут бесплатный профилактический осмотр и дадут рекомендации по состоянию стоматологического здоровья детей.

Осмотры детей будут проводиться 28 июня по следующим адресам:

  • Стоматологическая поликлиника №1, ул. Дегтярная, 17, с 9:00 до 16:00, телефон: 726-98-16.
  • Стоматологическая поликлиника №3, ул. Ак. Филатова, 60, с 9:00 до 16:00; телефон: 767-57-47; ул. Ак. Королева, 60, с 9:00 до 16:00, телефон: 747-09-16.
  • Стоматологическая поликлиника №5, пр-т Добровольского, 63а, с 9:00 до 16:00, телефон: 758-58-81.
  • Детская городская поликлиника №4, ул. Маршала Говорова, 26, 4 этаж, с 9:00 до 16:00, телефон: 099-45-17-96.

Говорят, что от избыточного количества конфет портятся зубы, и каждому из нас приходилось это слышать в детстве. Оказывается, это в какой-то мере правда, но не только конфеты могут иметь такой эффект. Какие фрукты разрушают зубную эмаль — читайте в материале.

Отметим, если у человека возникает головная боль с тошнотой, которая облегчается при рвоте, это означает, что причина этого симптома может скрываться в проблеме с неправильным положением челюсти.

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