В Одессе дети могут бесплатно посетить стоматолога

Ребёнок на приеме у стоматолога. Фото: google

28 июня в Одессе проводится День открытых дверей в детских стоматологических отделениях медучреждений. Проверить состояние зубов детей можно будет бесплатно.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Осмотры детей будут проводиться 28 июня по следующим адресам:

Стоматологическая поликлиника №1, ул. Дегтярная, 17, с 9:00 до 16:00, телефон: 726-98-16.

Стоматологическая поликлиника №3, ул. Ак. Филатова, 60, с 9:00 до 16:00; телефон: 767-57-47; ул. Ак. Королева, 60, с 9:00 до 16:00, телефон: 747-09-16.

Стоматологическая поликлиника №5, пр-т Добровольского, 63а, с 9:00 до 16:00, телефон: 758-58-81.

Детская городская поликлиника №4, ул. Маршала Говорова, 26, 4 этаж, с 9:00 до 16:00, телефон: 099-45-17-96.

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