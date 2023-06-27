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В Одесі діти можуть безплатно відвідати стоматолога

27 червня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі діти можуть безплатно відвідати стоматолога
Дитина на прийомі у стоматолога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

28 червня Одесі проводиться День відкритих дверей у дитячих стоматологічних відділеннях медзакладів. Перевірити стан зубів дітей можна буде безплатно. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Батьків з дітьми запрошують відвідати стоматологічні відділення міста, де професіонали здійснять безплатний профілактичний огляд та нададуть рекомендації щодо стану стоматологічного здоров'я дітей.

Огляди дітей будуть проводитися 28 червня за такими адресами:

  • Стоматологічна поліклініка № 1, вул. Дігтярна, 17, з 9:00 до 16:00, телефон: 726-98-16.
  • Стоматологічна поліклініка № 3, вул. Ак. Філатова, 60, з 9:00 до 16:00, телефон: 767-57-47; вул. Ак. Корольова, 60, з 9:00 до 16:00, телефон: 747-09-16.
  • Стоматологічна поліклініка № 5, пр-т Добровольського, 63 а, з 9:00 до 16:00, телефон: 758-58-81.
  • Дитяча міська поліклініка № 4, вул. Маршала Говорова, 26, 4-й поверх, з 9:00 до 16:00, телефон: 099-45-17-96.

Кажуть, що від надмірної кількості цукерок псуються зуби, і кожному з нас доводилося це чути в дитинстві. Виявляється, це певною мірою правда, але не тільки цукерки можуть мати такий ефект. Які фрукти руйнують зубну емаль — читайте в матеріалі.

Зазначимо, якщо в людини виникає головний біль з нудотою, який полегшується при блювання, це означає, що причина цього симптому може ховатися в проблемі з неправильним положенням щелепи

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