В Одессе ребенок выпал с балкона пятого этажа

Полиция Одесской области при исполнении обязанностей (фото иллюстративная). Фото: Нацполиция Одесской области

В Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.

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Ребенок выпал из окна

По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату, он с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.

Балкон из которого выпал ребенок в Одессе. Фото: Главное управление нацполиции в Одесской области

Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что недавно в Запорожье произошла трагическая ситуация, когда 7-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями. Полиция начала расследование и выясняет причины произошедшего.

19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры.