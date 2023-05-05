В Одессе ребенок выпал с балкона пятого этажа
В Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.
Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.
Ребенок выпал из окна
По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату, он с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, что недавно в Запорожье произошла трагическая ситуация, когда 7-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями. Полиция начала расследование и выясняет причины произошедшего.
19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры.