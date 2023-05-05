Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе ребенок выпал с балкона пятого этажа arrow

В Одессе ребенок выпал с балкона пятого этажа

5 мая 2023 00:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Одессе ребенок выпал с балкона пятого этажа
Полиция Одесской области при исполнении обязанностей (фото иллюстративная). Фото: Нацполиция Одесской области
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Ребенок выпал из окна

По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату, он с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.

балкон
Балкон из которого выпал ребенок в Одессе. Фото: Главное управление нацполиции в Одесской области

Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что недавно в Запорожье произошла трагическая ситуация, когда 7-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями. Полиция начала расследование и выясняет причины произошедшего.

19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас