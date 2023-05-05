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В Одесі дитина випала з балкону п'ятого поверху

5 травня 2023 00:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Одесі дитина випала з балкону п'ятого поверху
Поліція Одеської області під час виконання обов'язків (фото ілюстративне). Фото: Нацполіція Одеської області
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На Одещині дитина випала з балкону квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції — це сталось коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.

Про це інформує Головне управління нацполіції в Одеській області.

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Дитина випала з вікна

За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції, коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати, він за допомогою стільчика дістався підвіконня, сперся на москітну сітку і випав. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

Зазначається, що раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується тільки позитивно. 

балкон
Балкон з якого випала дитина в Одесі. Фото: Головне управління нацполіції в Одеській області

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі сталася трагічна ситуація, коли 7-річний хлопчик випав з вікна квартири на третьому поверсі та був госпіталізований із тяжкими тілесними ушкодженнями. Поліція розпочала розслідування та з'ясовує причини того, що сталося.

19 квітня, у Вінниці з вікна квартири на шостому поверсі випала малолітня дитина. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання.

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