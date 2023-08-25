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В Одессе два месяца не будут работать два укрытия: где прятаться

25 августа 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе два месяца не будут работать два укрытия: где прятаться
Вход в укрытие. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С сегодняшнего дня, 25 августа, примерно до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытиях, расположенных по адресу просп. Адмиральский, 24, 25А.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В мэрии предоставили перечень ближайших защитных сооружений, в которых можно скрываться в случае воздушной тревоги. Они расположены по следующим адресам:

  • просп. Адмиральский, 42-А;
  • просп. Адмиральский, 29;
  • просп. Адмиральский, 11-А;
  • ул. Судостроительная, 13.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня вечером, 25 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Зафиксирован вылет вражеского МиГ-31. Подробнее читайте в материале.

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