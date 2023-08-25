В Одессе два месяца не будут работать два укрытия: где прятаться
С сегодняшнего дня, 25 августа, примерно до 24 октября 2023 года запланировано проведение капитального ремонта защитного сооружения в Одессе. Речь идет об укрытиях, расположенных по адресу просп. Адмиральский, 24, 25А.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В мэрии предоставили перечень ближайших защитных сооружений, в которых можно скрываться в случае воздушной тревоги. Они расположены по следующим адресам:
- просп. Адмиральский, 42-А;
- просп. Адмиральский, 29;
- просп. Адмиральский, 11-А;
- ул. Судостроительная, 13.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, сегодня вечером, 25 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. Зафиксирован вылет вражеского МиГ-31. Подробнее читайте в материале.