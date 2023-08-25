В Одесі два місяці не працюватимуть два укриття: де ховатись

Вхід в укриття. Фото: google

Від сьогодні, 25 серпня, до приблизно 24 жовтня 2023 року заплановано проведення капітального ремонту захисної споруди в Одесі. Мова йде про укриття, що розташовані за адресами просп. Адміральський, 24, 25А.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В мерії надали перелік найближчих захисних споруд, в яких можна буде ховатись у разі повітряної тривоги. Вони розташовані за наступними адресами:

просп. Адміральський, 42-А;

просп. Адміральський, 29;

просп. Адміральський, 11-А;

вул. Суднобудівна, 13.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 25 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано виліт ворожого МіГ-31. Детальніше читайте в матеріалі.