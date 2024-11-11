В Одессе нет света — причины, когда включат

Электрики осматривают оборудование. Фото: ДТЭК

В нескольких областях Украины утром 11 ноября применены экстренные отключения света. Причина — угроза удара по энергетической инфраструктуре. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

Читайте также:

Уведомление об отключении. Фото: ДТЭК

Что такое экстренные отключения

В компании напомнили, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, не действуют.

"Отключения будут происходить там, где нужно и столько, сколько необходимо для стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Отметим, что в домах многих одесситов свет отсутствует. Чат-бот ДТЭК сообщает о возобновлении электроснабжения по разным адресам с 9:54 до 12:00. Впрочем, это время ориентировочное и может изменяться.

Напомним, экстренные отключения применены также в других регионах Украины. В частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Ранее мы рассказывали о прогнозах правительства о возможности массовых отключений света зимой.