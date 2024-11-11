В Одесі немає світла — причини, коли включать

Електрики оглядають обладнання. Фото: ДТЕК

У декількох областях України вранці 11 листопада застосовані екстрені відключення світла. Причина — загроза удару по енергетичній інфраструктурі. Час відновлення електропостачання поки невідомий.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Повідомлення про відключення. Фото: ДТЕК

Що таке екстрені відключення

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути заздалегідь спрогнозовані, не діють.

"Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у будинках багатьох одеситів світло відсутнє. Чат-бот ДТЕК повідомляє про відновлення електропостачання за різними адресами від 9:54 до 12:00. Втім, цей час є орієнтовним і може змінюватися.

Нагадаємо, екстрені відключення застосовані також в інших регіонах України. Зокрема, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Раніше ми розповідали про прогнози уряду щодо можливості масових відключень світла взимку.