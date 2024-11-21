В Одессе перебои с интернетом — причина

Кадр по игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: сайт игры

Вечером 20 ноября у многих пользователей Интернета в Одессе начались перебои и снижение скорости. Как оказалось, виноваты в этом любители компьютерных игр.

Об этом сообщили в службе поддержки провайдера Tenet.

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Уведомление провайдера. Фото: скриншот

Что произошло

Пользователи массово жаловались на одни и те же проблемы — снижение скорости, зависание и прерывание загрузки. В службе поддержки утверждают, что это связано с долгожданным выходом украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сотни людей начали скачивать ее. Это привело к перегрузке сети.

"Мы знаем о проблеме, очередь обращений велика, но делаем все возможное, чтобы обеспечить вам стабильный доступ", — отметили в компании-провайдере.

Что известно об игре

Над разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl работали около пятнадцати лет, за это время релиз переносили шесть раз. Наконец-то, вчера, 20 ноября, игру выпустили. Вселенная игр серии S.T.A.L.K.E.R. — это альтернативная реальность Чернобыльской зоны с узнаваемыми украинскими реалиями.

Напомним, разработчики игры посвятили ее защитникам Украины. Также мы писали о том, сколько стоит скачать новый S.T.A.L.K.E.R.